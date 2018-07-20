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Сэлфи с аэростатом. Нижегородцам расскажут об истории воздухоплавания
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Сэлфи с аэростатом. Нижегородцам расскажут об истории воздухоплавания 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixavay.comСэлфи с аэростатом. Нижегородцам расскажут об истории воздухоплаванияВыставка фотографий, живописи, акварели и прикладного искусства ««МНЕ БЫ В НЕБО!» пройдет в ЦК Рекорд с 20 июля по 29 августа. Экспозиция предвосхищает старт Приволжской воздухоплавательной фиесты.
Посетителям выставки представят фотоработы и картины нижегородских художников, посвященных воздухоплаванию. Нижегородцы узнают из фотографий, как прошла фиеста двадцатилетней давности в Нижнем Новгороде, и ознакомятся с историей воздухоплавания в других странах.
Каждый желающий сможет сфотографироваться с уменьшенной моделью настоящего аэростата.
Для фотографов в рамках выставки пройдет конкурс «Фиеста-2018». Фотографии (не более 5 штук), сделанные во время фиесты, нужно будет распечатать форматом 20X30см, подписать (ФИО, название и контакт) и принести на «фотосушку» в ЦК Рекорд до 10 августа. На закрытии выставки 29 августа будут подведены итоги конкурса. Победитель фотоконкурса отправится в полет на аэростате.
Напомним, с 27 по 29 июля в Нижнем Новгороде пройдет Фиеста-2018. В небо поднимутся 15 аэростатов, а в последний день на Ярмарочной площади планируется ночное свечение шаров.
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