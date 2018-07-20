Княгиня Мария Романова — в Югре: В вашем краю мою семью не забыли

«В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Николая II и 100 лет со дня гибели царской семьи, — рассказал на мероприятии заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. — В годы правления великий князь говорил о необходимости укреплять и развивать сибирские города, достроил Сибирскую железную дорогу, которая до сих пор является составляющей транспортных артерий страны. Выставка посвящена историческому факту — посещением Николаем Александровичем села Самарово и основана на реальных событиях и воспоминаниях 1891 года». В подарок от музея княгиня получила книгу Лопарева, уроженца села Самарово, с упоминаниями о визите цесаревича. В ответ музею Мария Романова вручила книги, посвященные истории дома Романовых. В книгах можно найти воспоминания родителей княгини и первоизданный фотоальбом 1957 года с историей старшей линии Романовых, выживших после Октябрьской революции.

«Видно, что в вашем краю про мою семью не забыли, и я рада, что теперь вы можете ознакомиться с ней еще больше, — пояснила Мария Владимировна. — Мы будем считаться действительно россиянами, если будем знать нашу историю — откуда мы с вами пришли и что наши предки дали, чтобы страна стала такой прекрасной».

Также в рамках визита в столицу Югры у Ее Высочества запланирована встреча с общественностью 21 июля и посещение концерта, посвященного 900-летию первого упоминания Югры в летописях.