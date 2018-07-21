Около 60 тыс. человек поклонились мощам Елизаветы Федоровны Романовой на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. человек поклонились мощам святой преподобномученицы Елизаветы (великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой) на Урале во время фестиваля православной культуры «Царские дни». Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
"По предварительным данным, святыню в период с 13 по 21 июля в Екатеринбурге и Алапаевске посетили порядка 60 тыс. человек", — сказали в пресс-службе.
В епархии добавили, что из Екатеринбурга мощи в скором времени отправятся в Марфо-Мариинскую ставропигиальную обитель в Москве, где они хранятся. Ковчег с мощами — правой рукой Елизаветы Федоровны — привез на Урал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, известная своими делами милосердия, была убита 18 июля 1918 года, на следующую ночь после расстрела императорской семьи. Вместе с четырьмя членами царской фамилии и тремя близкими, в том числе верной помощницей келейницей Варварой, она была заживо сброшена в шахту заброшенного железного рудника в Алапаевске.
В 1992 году Архиерейским собором Русской православной церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были причислены к лику святых и включены в Собор новомучеников и исповедников Российских. В 1981 году они были канонизированы Русской православной церковью заграницей.