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Великая княгиня Мария Романова приедет в Ханты-Мансийск
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Великая княгиня Мария Романова приедет в Ханты-Мансийск 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Главный представитель дома Романовых, Великая княгиня Мария Владимировна завтра, 21 июля, посетит Ханты-Мансийск.
Во время визита в Югру Мария Романова посетит Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок и примет участие в открытии выставки, посвященной Николаю II, пишет «Накануне.Ru». Во время поездки Великая княгиня планирует осмотреть музей природы и человека, и встретиться с общественностью в государственном художественном музее.
В субботу, 22 июля, глава Российского императорского дома посетит концерт, приуроченный к празднованию 900-летия первого упоминания Югры в русских летописях.
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