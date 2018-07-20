Великая княгиня Мария Романова приедет в Ханты-Мансийск 

Главный представитель дома Романовых, Великая княгиня Мария Владимировна завтра, 21 июля, посетит Ханты-Мансийск.
Во время визита в Югру Мария Романова посетит Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок и примет участие в открытии выставки, посвященной Николаю II, пишет «Накануне.Ru». Во время поездки Великая княгиня планирует осмотреть музей природы и человека, и встретиться с общественностью в государственном художественном музее.
В субботу, 22 июля, глава Российского императорского дома посетит концерт, приуроченный к празднованию 900-летия первого упоминания Югры в русских летописях.