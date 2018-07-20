В Башкирии после силовой тренировки скончался известный татуировщик

Артема знали в Учалах как художника и мецената

У поклонников татуировок в Учалах — траур: на днях скончался известнейший на весь город мастер этого вида искусства Артём Халилов.

— Уважаемые учалинцы. Вынуждены сообщить вам страшную новость: вчера этот мир покинул наш друг, родственник и просто добрый парень — Артём Халилов, — рассказал администратор местной группы в соцсети. — Он часто помогал нуждающимся, в том числе детскому дому. Это тот человек, который не проходил мимо голодающего человека. В любое время суток он мог прийти на помощь. А теперь его не стало…

Всего за сутки печальный пост просмотрели 26 тысяч человек, более 350 оставили комментарии.

Как рассказала супруга художника Айгуль, причиной трагедии стала болезнь сердца.

— Это заболевание не давало симптомов. Были, конечно, признаки, но мы старались спортом заниматься, ходили в тренажерный зал. Оказывается, это все было во вред — сердце не выдержало, — рассказала Айгуль. — 18 июля после зала ему стало плохо, реанимировать его не смогли.

У Артема остались двое детей. Прощаться с художником учалинцы будут в субботу, 21 июля.

Ufa1 выражает соболезнования родным и близким Артема.