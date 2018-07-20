Блёданс превратила старый кинотеатр в «культурную Мекку»

Актриса Эвелина Блёданс рассказала о превращении старого ялтинского кинотеатра «Спартак» в центр современного искусства. Теперь там посетителей ждут виртуальные выставки, а не «базар».

По словам актрисы, кинотеатр имеет большое значение в её жизни. Ещё будучи школьницей, она не пропускала ни одного показа.

«К сожалению, помещение уже давно превратилось в самый настоящий базар, где торговали разным хламом и тряпками», — заявила Блёданс.

Она отметила, что «не могла спокойно на это смотреть» и взяла «Спартак» в аренду, чтобы сделать из него «культурную Мекку».

Актриса сменила название учреждения на «Орион» и организовала две виртуальные выставки с «живыми» картинами, которые позволяют посетителям увидеть всю глубину работ известных художников, передают «Аргументы неделi».