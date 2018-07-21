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В Подмосковье открылась выставка передовых агротехнологий
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В Подмосковье открылась выставка передовых агротехнологий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл выставку передовых агротехнологий «Подмосковье — 2018» в городском округе Истра, сообщает пресс-служба главы Московской области.
"Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с развитием сельского хозяйства, агробизнеса. Все самые современные технологии, машины представлены здесь. В Московской области реализуется достаточно амбициозная программа. За последние 5 лет мы ввели большое количество земли в сельхозоборот — с 53 до 90%. Остаются только неудобные, тяжелые земли, но и их мы тоже вводим", — цитирует слова губернатора пресс-служба.
На выставке демонстрируются более 200 единиц отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
В рамках мероприятия Воробьев также дал старт конкурсу механизаторов «Пахарь — 2018», в котором состязались лучшие трактористы из Подмосковья.
Выставка «Подмосковье — 2018» организована в рамках ежегодного праздника «День поля Московской области», который проходит уже в 23-й раз.
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