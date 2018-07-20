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В самарском художественном музее откроется выставка «Город солнца»
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В самарском художественном музее откроется выставка «Город солнца» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Как термин «социалистический реализм» появился в 1934 году сначала в литературе, а затем распространился и на другие сферы культуры. Главным заказчиком и потребителем искусства социалистического реализма было государство. Оно рассматривало искусство, в первую очередь, как средство агитации и пропаганды. Каноны социалистического реализма вменяли в обязанность советскому художнику, писателю, режиссеру изображать только то, что государство желает видеть. Это касалось как, непосредственно, самих тем, так и способов их изображения.
Экспозиция выставки состоит из четырех тематических разделов, наиболее значимых для эпохи тоталитарного государства, — это промышленность, армия, мирная жизнь советских людей и праздники.
Выставка продлится до 23 сентября.
Самарский художественный музей
ул. Куйбышева, 92
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