Оливье Саллар стал креативным консультантом Pitti Uomo

Саллар — влиятельный историк моды и бывший руководитель парижского музея моды «Дворец Гальера». Он уже сотрудничал с флорентийской выставкой, курируя специальные проекты Pitti Immagine и Fondazione Pitti. Под его руководством в прошлом году открылась выставка Il Museo Effimero della Moda, на которой было представлено около 200 костюмов и аксессуаров. Экспозиция включала современные модели и наряды середины XIX века — многие из них впервые покинули архивы, а некоторые выставлялись в последний раз из-за хрупкости. Теперь Саллар станет постоянным куратором художественных проектов Pitti. Результаты его работы можно будет увидеть в следующем году на совместной с флорентийской Галереей костюма выставке, посвященной мужской одежде.