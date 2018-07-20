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Оливье Саллар стал креативным консультантом Pitti Uomo
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Оливье Саллар стал креативным консультантом Pitti Uomo 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Саллар — влиятельный историк моды и бывший руководитель парижского музея моды «Дворец Гальера». Он уже сотрудничал с флорентийской выставкой, курируя специальные проекты Pitti Immagine и Fondazione Pitti. Под его руководством в прошлом году открылась выставка Il Museo Effimero della Moda, на которой было представлено около 200 костюмов и аксессуаров. Экспозиция включала современные модели и наряды середины XIX века — многие из них впервые покинули архивы, а некоторые выставлялись в последний раз из-за хрупкости. Теперь Саллар станет постоянным куратором художественных проектов Pitti. Результаты его работы можно будет увидеть в следующем году на совместной с флорентийской Галереей костюма выставке, посвященной мужской одежде.
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