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Шнуров узнал о выставке сына и удивился
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Шнуров узнал о выставке сына и удивился 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Артист читал новости и случайно узнал, что его сын открывает персональную выставку, и поделился афишей.
Выставка Аполлона Шнурова под названием «Untitled.jpg» откроется 24 июля в галерее "Свиное рыло", на ней будут представлены работы, созданные художником, когда он учился в Испании.
Особенность полотен заключается в том, что все они созданы с помощью специального приложения, имитирующего мазки масляной краски, на планшете, а затем распечатаны в единственном экземпляре.
Не все подписчики страницы Шнурова в Instagram знали, что у него есть такой взрослый сын, но большинство из них порадовались за музыканта:
"Круть, когда сын такие штуки делает!
"Ну вот и сын появился ни с того ни с сего. Молодец Сережа) так держать. Скоро видимо твои внуки первыми окажутся на Марсе".
Кстати, у Шнурова есть еще и старшая дочь, отец как-то в шутку заметил, что она пьет, курит и матерится, а он горд за нее.
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