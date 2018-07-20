Шнуров узнал о выставке сына и удивился

Артист читал новости и случайно узнал, что его сын открывает персональную выставку, и поделился афишей.

Выставка Аполлона Шнурова под названием «Untitled.jpg» откроется 24 июля в галерее "Свиное рыло", на ней будут представлены работы, созданные художником, когда он учился в Испании.

Особенность полотен заключается в том, что все они созданы с помощью специального приложения, имитирующего мазки масляной краски, на планшете, а затем распечатаны в единственном экземпляре.

Не все подписчики страницы Шнурова в Instagram знали, что у него есть такой взрослый сын, но большинство из них порадовались за музыканта:

"Круть, когда сын такие штуки делает!

"Ну вот и сын появился ни с того ни с сего. Молодец Сережа) так держать. Скоро видимо твои внуки первыми окажутся на Марсе".

Кстати, у Шнурова есть еще и старшая дочь, отец как-то в шутку заметил, что она пьет, курит и матерится, а он горд за нее.