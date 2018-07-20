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Выставка шедевров Лейденской коллекции в ГМИИ побила рекорд посещаемости
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Выставка шедевров Лейденской коллекции в ГМИИ побила рекорд посещаемости 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) побила рекорд посещаемости, ее увидели более 275 тысяч человек, сообщает пресс-служба музея в пятницу.
Выставка открыта с 28 март по 22 июля. «В Пушкинском музее завершается выставка „Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции“. С момента открытия выставку увидели более 275 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. Ранее рекорд по посещаемости принадлежал выставке „Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии“ (215132 человека)», — говорится в сообщении.
В музее напомнили, что впервые в России были представлены шедевры Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан — одного из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. В экспозиции — 82 произведения. Посетители увидели шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна (двенадцать живописных творений и один рисунок), Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса (по одному произведению), Франса Халса (два), Геррита Дау (девять), Яна Ливенса (четыре) и других их выдающихся современников, а также уникальный рисунок Леонардо да Винчи.
В будние дни на выставку приходили в среднем 2–3 тысячи человек, в выходные — 6 тысяч, а во время чемпионата мира по футболу посещаемость выставки в день увеличилась вдвое. Мероприятия образовательной программы, включавшей лекции и встречи на экспозиции, посетили 1,7 тысячи человек, уточнили в пресс-службе.
"Для меня главный герой этой выставки — это сам коллекционер. Томас и Дафна Каплан за 15 лет собрали невероятную коллекцию из 250 произведений искусства, которая по качеству соответствует уровню национальных музеев. Я необычайно рада, что мы смогли показать частную коллекцию из Америки в нашем музее, тем самым еще раз доказав, что для искусства не существует границ", — отметила глава музея Марина Лошак, слова которой приводит пресс-служба.
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