Выставка шедевров Лейденской коллекции в ГМИИ побила рекорд посещаемости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости . Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) побила рекорд посещаемости, ее увидели более 275 тысяч человек, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

Выставка открыта с 28 март по 22 июля. «В Пушкинском музее завершается выставка „Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции“. С момента открытия выставку увидели более 275 тысяч человек, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. Ранее рекорд по посещаемости принадлежал выставке „Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из Галерей Уффици и других собраний Италии“ (215132 человека)», — говорится в сообщении.

В будние дни на выставку приходили в среднем 2–3 тысячи человек, в выходные — 6 тысяч, а во время чемпионата мира по футболу посещаемость выставки в день увеличилась вдвое. Мероприятия образовательной программы, включавшей лекции и встречи на экспозиции, посетили 1,7 тысячи человек, уточнили в пресс-службе.