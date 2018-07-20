В Центре моды и дизайна пройдет юбилейная выставка выпускников Британки

В Центре моды и дизайна Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 1 августа откроется выставка дипломных работ лучших выпускников курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна. Этот выпуск для БВШД юбилейный — курс «Дизайн одежды» готовит студентов-дизайнеров уже десять лет. Свои коллекции — и мужские, и женские, — на выставке покажут 17 молодых дизайнеров.