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В Гуанчжоу открылась 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь»
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В Гуанчжоу открылась 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа  Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа  Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа  Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа
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