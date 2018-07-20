В Гуанчжоу открылась 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» 

Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа Гуанчжоу, 19 июля /Синьхуа/ — 4-я Выставка эскизов «Эпоха и жизнь» открылась в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/. В экспозиции представлено более 300 работ. Фотографии Синьхуа/Дэн Хуа