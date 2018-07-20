Ещё
Посвященная Брестской крепости 3D-панорама появится в Музее Победы в 2020 г.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Посвященная Брестской крепости 3D-панорама появится в Музее Победы в 2020 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Трехмерная историко-художественная панорама, посвященная Брестской крепости, появится в Музее Победы на Поклонной горе в 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Новая инсталляция «Оборона Брестской крепости» открывает экспозицию Зал исторической правды Музея Победы. Проект будет реализован в 2020 г. Работы будут проводиться в ходе музейной реэкспозиции, которая завершится к 75-летию Победы», — приводятся в сообщении слова заместителя директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдара Янибекова.
Уточняется, что площадь трехмерной панорамы составит около 400 кв. м.
В настоящее время основная экспозиция музея завершается трехмерной историко-художественной панорамой «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», созданной командой «Невский баталист». Симметрично ей будет расположена новая трехмерная композиция, посвященная Брестской крепости.
«Более широкое использование современных технологий при создании новых проектов позволяет добиться «погружения» посетителей в экспозицию, ощутить соучастие историческим событиям», — подчеркнул Э. Янибеков.
Агентство «Москва»: последние новости
Шедевры Лейденской коллекции в Москве посмотрели рекордное количество человек - более 275 тыс. На Московском урбанистическом форуме отметили лучшие городские проекты М.Хуснуллин: Выступления музыкантов в концертном зале «Зарядья» будут слышны посетителям парка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Названо самое популярное видео 90-х10
Джеймс Бонд против русского агента1
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение