В Музее Победы в 2020 г. появится новая панорама

Трехмерная историко-художественная панорама, посвященная Брестской крепости, появится в Музее Победы на Поклонной горе в 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Новая инсталляция «Оборона Брестской крепости» открывает экспозицию Зал исторической правды Музея Победы. Проект будет реализован в 2020 г. Работы будут проводиться в ходе музейной реэкспозиции, которая завершится к 75-летию Победы», — приводятся в сообщении слова заместителя директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдара Янибекова.

Уточняется, что площадь трехмерной панорамы составит около 400 кв. м.

В настоящее время основная экспозиция музея завершается трехмерной историко-художественной панорамой «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», созданной командой «Невский баталист». Симметрично ей будет расположена новая трехмерная композиция, посвященная Брестской крепости.

«Более широкое использование современных технологий при создании новых проектов позволяет добиться «погружения» посетителей в экспозицию, ощутить соучастие историческим событиям», — подчеркнул Э. Янибеков.