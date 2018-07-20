Стеклянные рыбы и аллигатор Джонни. У станции переливания крови в Перми появился подводный мир

Один из персонажей на заборе рядом со станцией переливания крови — предок современных крокодилов

К началу августа в Перми появится 16 новых арт-объектов — росписи на бетонных заборах, объединенные проектом «Длинные истории Перми». Сейчас художники заканчивают уже три проекта.

Работа выполняется в технике резьбы по стеклу

Во дворике станции переливания крови работа уже близится к концу. Автор росписи — московский художник Иван Никитин и его команда «Летучие рыбы». Свой проект он назвал «Пермское выживание».

Художники действуют синхронно

— Многие наши серии работ объединены названием «Летучие рыбы», — рассказал 59.ru художник. — Стекло — материал, с которым мы постоянно работаем. Наши работы можно увидеть в разных местах Москвы, и Питера. Когда нас позвали в Пермь, я сразу понял, что это очень интересная тема, и посвятил этот проект доисторическим рыбам и пресмыкающимся, жившим в Пермский период. Их предки живут до сих пор. Например, крокодил. У каждого существа, которое мы создаем, есть свое имя. Вот этого предка аллигатора, например, мы назвали Джонни.

Все рыбы и водные пузыри сделаны из изящно вырезанных зеркал, украшенных гравировкой. Объекты размещены на фоне побеленного забора. Растущие рядом деревья вписались в водный ландшафт и как будто стали частью подводного мира. Зеркала отражают соседние здания, прохожих, улицу, и кажется, что это часть какой-то игры, в которую включил тебя хитрый художник.

— Ради этого проекта мы даже приостановили большую работу в Москве. Нам очень понравилось в Перми, да и с погодой повезло. Нашей команде выделили огромное помещение под сценой ДК молодежи, где мы за пять дней нарезали фигуры. Даже не ожидали таких условий.

Забор находится на самой территории станции и не виден прохожим.

— Это сделано специально, для того, чтобы люди, здесь побывавшие, рассказали друг другу эту историю, и сюда пришли новые посетили, — говорит пресс-секретарь Станции переливания крови и группы «Я донор Пермский край» Ирина Комарова . — Оказавшись на территории станции люди задумаются над тем, чтобы помочь другим. Возможно, у них появится желание сделать доброе дело и сдать кровь, зайдя в соседнее здание.

Команда. Автор Иван Никитин — в центре. Рядом с ним — сын Александр и брат Артем

Художники уже заканчивают монтаж зеркал. Увидеть их произведение можно на Лебедева, 54 уже сегодня, 20 июля.

Второй объект находится на улице Островкого напротив гипермаркета «Семья», рядом с автобусной остановкой. Его автор — художник Александр Шабуров. Тема этой истории — сказки и мифы народов Прикамья. На красном фоне художнки-волонтеры нарисовали фигуры Урал-Батыра, Иванко-Крылатко, Данилы-мастера из сказок Бажова «Каменный цветок» и «Серебряное копытце».

Заготовки

Более лаконично выглядит проект напротив причала №5, где недавно появился одноименный ресторан на воде. На заборе появилась надпись «Ущипните меня за бетон. Я хочу снова почувствовать себя живым». Его автор — московский художник Илья Мозги.

Через несколько часов эта композиция окажется на заборе

Всего художники разрисуют 16 заборов и бетонных стен в Перми. 59.ru публиковал подробную карту мест, где можно появятся новые «Длинные истории Перми».

Композиция включает в себя зеркальных рыб Забор на причале 5 Рисовать — дело увлекательное

Скоро работа будет завершено

Забор на Революции

Одна из надписей

Композиция будет бело-красной