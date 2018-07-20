Мастер-класс «Конструкторское бюро» проведут в «Экспериментаниуме» на Ленинградском проспекте

Бесплатный мастер-класс «Конструкторское бюро» проведут для школьников 9–11 лет в музее занимательных наук «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте в ближайшую субботу, 21 июля. На занятии дети смогут самостоятельно собрать движущуюся модель автомобиля. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мастер-класс представляет собой практическое занятие по основам автомобилестроения. В ходе мастер-класса ребята соберут модель автомобиля. Входной билет в музей юным конструкторам приобретать не требуется, — поделился представитель администрации.

Для участия необходима запись на официальной странице музея: https://experimentanium.ru/schedule/20180721/1868/.

Начало в 13.00. Адрес музея: Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11. (мю)