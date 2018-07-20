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Международная выставка современного искусства открылась вблизи Марьиной Рощи
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Международная выставка современного искусства открылась вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Международная выставка современного искусства под названием «Мост» заработала вблизи Марьиной Рощи. Посетителей ждут на площадке «Арт-Стрит» и в пространстве «Куб» территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.
— Экспозиция сочетает в себе четыре основных направления: искусство, музыка, кино и образование. «Мост» не имеет строгого формата и представляет собой лабораторию, генерирующую творческие коллаборации между локальными и зарубежными художниками, — сообщили в пресс-службе «Флакона».
На площадке «Арт-Стрит» экспозиция будет размещена до 22 июля, после чего выставка переместится в пространство «Куб», где она будет доступна для посещения до 10 августа. Вход свободный.
Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. (ис)
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