Международная выставка современного искусства открылась вблизи Марьиной Рощи

Международная выставка современного искусства под названием «Мост» заработала вблизи Марьиной Рощи. Посетителей ждут на площадке «Арт-Стрит» и в пространстве «Куб» территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.

— Экспозиция сочетает в себе четыре основных направления: искусство, музыка, кино и образование. «Мост» не имеет строгого формата и представляет собой лабораторию, генерирующую творческие коллаборации между локальными и зарубежными художниками, — сообщили в пресс-службе «Флакона».

На площадке «Арт-Стрит» экспозиция будет размещена до 22 июля, после чего выставка переместится в пространство «Куб», где она будет доступна для посещения до 10 августа. Вход свободный.

Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. (ис)