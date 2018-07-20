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В первом во Вьетнаме парке песчаных скульптур создают известные сказки
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В первом во Вьетнаме парке песчаных скульптур создают известные сказки 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Талантливые художники превратили знаменитые песчаные дюны Муйне в потрясающие скульптуры, изображающие героев классических народных сказок Работы, представленные в парке и получившие название «Забытая Земля», рассказывают истории, которые передавались из поколения в поколение. Здесь канадский художник Дэвид Жан Дюшарм лепит рельеф «Кот в сапогах».
Песчаная статуя Кинг-Конга у ворот парка. Исследователи выяснили, что песок в Муйне, в провинции Биньтхуан на юге центрального Вьетнама, идеально подходит для создания скульптур.
Мариэль Хиссельс, песчаный скульптор из Нидерландов, работает над «Персефоной». В парк для создания скульптур пригласили художников из 15 стран, включая Нидерланды, Канаду, Италию, Бразилию, США и Японию.
Каждое произведение искусства в парке основано на вьетнамских сказках, таких как легенда о Короле Драконе и сказочной принцессе, легенда о Горном короле и Повелителе океана, а также иностранных сказках, например, «Лисица и Ворона», «Кот в сапогах», «Красавица и чудовище».
Художники используют только натуральный песок и воду, без каких-либо добавок. Парк находится на улице Nguyen Thong, в самом центре города Фантьет, поэтому до него легко добраться. Эта песчаная скульптура изображает вьетнамскую сказку о жабе, которая пришла к Нефритовому императору во время длительной засухи. Эта скульптура пожилой женщины, пробирающейся к Пагоде Thien Mu, известному буддийскому памятнику в Хюэ, полностью отражает архитектурную красоту оригинала.
Некоторые абстрактные работы в парке наводят зрителей на философские размышления. «Это похоже на то, что вы путешествуете по разным местам и изучаете разные культуры», — сказала Thanh Thu, посетительница из Хошимина.
В парке есть место, где дети могут попробовать свои силы в песчаной скульптуре. Источник: vnexpress.net
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