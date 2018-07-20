Принц Чарльз отобрал для выставки по случаю своего юбилея 100 произведений искусства

ЛОНДОН, 20 июля. / ТАСС /. Более 100 произведений искусства представлены в открывающейся в субботу в Букингемском дворце выставке в связи с предстоящим 70-летием старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза . Экспонаты были отобраны наследником трона, сообщила СМИ куратор Королевской коллекции Ванесса Ремингтон.

По ее словам, экспозиция включает работы современных художников, поддерживаемых благотворительными организациями под патронажем принца, а также 25 предметов из Королевской коллекции. Среди них — плащ с капюшоном Наполеона, который, как полагают, он носил во время египетской кампании в 1790-х годах. Этот предмет одежды императора был обнаружен в вещах в карете, брошенной им после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года.

Королевская коллекция пополняется главами государства и членами королевской семьи уже более 500 лет. В ней находятся картины кисти ван Дейка, Рембрандта, Рафаэля, Каналетто, Рубенса, Моне, Микеланджело и да Винчи.