Принц Чарльз отобрал для выставки по случаю своего юбилея 100 произведений искусства 

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Более 100 произведений искусства представлены в открывающейся в субботу в Букингемском дворце выставке в связи с предстоящим 70-летием старшего сына королевы Елизаветы II принца Чарльза. Экспонаты были отобраны наследником трона, сообщила СМИ куратор Королевской коллекции Ванесса Ремингтон.
По ее словам, экспозиция включает работы современных художников, поддерживаемых благотворительными организациями под патронажем принца, а также 25 предметов из Королевской коллекции. Среди них — плащ с капюшоном Наполеона, который, как полагают, он носил во время египетской кампании в 1790-х годах. Этот предмет одежды императора был обнаружен в вещах в карете, брошенной им после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года.
Королевская коллекция пополняется главами государства и членами королевской семьи уже более 500 лет. В ней находятся картины кисти ван Дейка, Рембрандта, Рафаэля, Каналетто, Рубенса, Моне, Микеланджело и да Винчи.
Среди произведений художников XX столетия, вошедших в число «королевских сокровищ» при Елизавете II, — «Автопортрет» Люсьена Фрейда, подаренный монарху самим мастером в 1997 году, и акварель в стиле поп-арт Питера Блейка.