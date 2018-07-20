Всего в двух часах от столицы хранится фрагмент мира XVIII века

С парком, уютным домом и богатой историей, связанной с одним из выдающихся людей России.

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) — один из самых заметных людей в российской истории XVIII века. Обычно для обозначения места человека достаточно упомянуть его род занятий — государственный деятель, военный, писатель. В случае с Болотовым это весьма затруднительно. Едва ли найдется такая сфера, которой бы он не интересовался и не оставил бы в ней свой след.

Писатель-энциклопедист, художник, ученый, философ, один из первых российских агрономов. Он, подобно людям эпохи Возрождения, гармонично сочетал в себе разные таланты.

На территории усадьбы продолжаются работы по восстановлению музея под открытым небом, возрождается единственный в своем многообразии видового состава русский овощной и лекарственный огород, система многоярусных прудов, сады, цветники и ягодники.