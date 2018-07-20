«Телевизор, который смотрела бабушка!» Студенты воочию увидели ретро-технику

О первых впечатлениях рассказали студенты профильных вузов. Будущий журналист Мария Козлова поделилась, что в детстве, слушая рассказы бабушки о заре эфирного вещания и представить не могла, о каких телевизорах шла речь и насколько они были маленькими.

— Я родилась в Петербурге, мои родители, бабушки-прабабушки родились в Ленинграде. Моя бабушка работала на Ленфильме в послевоенные годы. И я об этом всем слышала только в университете и от нее. Как они собирались в квартире. Несколько семей собирались, чтобы посмотреть в маленький экранчик. И я все не понимала, что же это за экранчик такой. Бабушка также рассказывала, как в то время снимались фильмы, про пленки, с которыми она работала, про архивы. А сейчас у меня появилась возможно увидеть этот маленький экран, как он менялся со временем. Как было встроено радио, как пытались встроить аппарат, чтобы пластинки работали. Можно весь процесс проследить, как мы дошли до плазмы. Как наши семьи в нашей стране увидели первые телевизоры, — это все очень интересно.

Видео: Пятый канал

— Я бы посоветовала эту выставку всем студентам факультета журналистики потому, что это очень интересный опыт — изучать историю телевидения не только на лекциях, но и погрузиться в эту потрясающую атмосферу на самой выставке, — рекомендует Мария.

Видео: Пятый канал

А вот Арина Зарубина, второкурсница Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, спустя некоторое проведенное в выставочном зале время уже сама может проводить экскурсии.

— Мне на этой выставке понравилась эта телевизионная камера. Это очень интересный экспонат. Он был создан для освещения Олимпиады-80. И на такой же камере, которая есть в нашем университете Бонч-Бруевича, работал ведущий инженер кафедры телевидения Александр Степанович Глыбин. Он у нас преподает. Нам он рассказывал, как эта камера собиралась, как они на ней работали, в каком формате это все происходило. И он даже показывал фотографии, как он за ней стоит.

Видео: Пятый канал

— Я сейчас закончила второй курс, Но таких подробностей, таких деталей о телевидении я даже и не знала. Эта выставка приоткрыла мне завесу тайны моей будущей профессии. И узнала очень много, — добавляет Арина.

Видео: Пятый канал

Мероприятие представляют Акционерный Банк «РОССИЯ» и Пятый канал (входит в состав ЗАО «Национальная Медиа Группа»). Безусловно, без поддержки инициативной группы главного партнера — Политехнического музея Москвы — организация мероприятия такого масштаба была бы невозможной.

Выставка будет открыта до конца августа в «Ленинград Центре». В экспозиции редкие образцы телетехники из архивов Политехнического музея (Москва), НИИ Телевидения (Петербург), Пятого Канала и частных коллекций. Принимает экспозицию дружелюбная площадка «Шоу пространства „Ленинград Центр“, расположенная на Потемкинской улице, дом 4.