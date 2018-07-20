Игры с разумом нарисовали в выносящих мозг иллюстрациях

Каждый художник ищет свою фишку, благодаря которой он может выделиться среди тысяч таких же, как он. Итальянский иллюстратор и музыкант Диего Кузано (Diego Cusano) в своём творчестве вдохновляется играми разума и создаёт странные и ироничные рисунки, используя в своём творчестве обыденные предметы — такие, как еда, кухонные и офисные принадлежности, косметика и всё, на что хватит фантазии. Сам художник любит называть себя исследователем воображения и говорить, что его главная цель — заставить зрителя улыбаться. Давайте посмотрим на его забавные и остроумные работы.

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