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Игры с разумом нарисовали в выносящих мозг иллюстрациях
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Игры с разумом нарисовали в выносящих мозг иллюстрациях 

Ридус 1 час назад
Каждый художник ищет свою фишку, благодаря которой он может выделиться среди тысяч таких же, как он. Итальянский иллюстратор и музыкант Диего Кузано (Diego Cusano) в своём творчестве вдохновляется играми разума и создаёт странные и ироничные рисунки, используя в своём творчестве обыденные предметы — такие, как еда, кухонные и офисные принадлежности, косметика и всё, на что хватит фантазии. Сам художник любит называть себя исследователем воображения и говорить, что его главная цель — заставить зрителя улыбаться. Давайте посмотрим на его забавные и остроумные работы.
Вам нравится такое творчество? Расскажите нам в комментариях.
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