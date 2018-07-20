Студенты и выпускники ИПСИ требуют уволить ректора института 

Студенты и выпускники Института проблем современного искусства (ИПСИ) выступили с требованием уволить Светлану Калашникову, исполняющую обязанности ректора. По мнению инициативной группы, с ее деятельностью связаны «пагубные изменения, которые мы наблюдаем в институте последний год». В частности студенты указывают на ряд примеров некомпетентной работы Калашниковой, среди которых — срыв выставки выпускников, приуроченной к 25-летию ИПСИ, отмена совместного проекта института и Goldsmiths University в Лондоне и ежегодной «Летней школы» в городе Чехов. На данный момент петицию https://docs.google.com/document/d/1cEg-HyQzMRFQ6kdtZ6lr9CftoGxaxriDUy4-r9dclh8/edit подписали более ста человек. Среди них — ведущий преподаватель ИПСИ Станислав Шурипа, художницы Таус Махачева и Анна Титова, публицист и художественный критик Илья Будрайтскис и многие другие. «Мы верим, что должность ректора ИПСИ, ключевой для московского современного искусства институции, должен занимать человек, который имеет образование, компетенцию и является уважаемым в мире искусства. Ректор не может и не должен превращать Институт в средство личного обогащения», — говорится в сообщении инициативной группы института. Институт проблем современного искусства был открыт в 1992 году группой художников и теоретиков во главе с Иосифом Бакштейном. В разговоре с «Артгидом» Бакштейн заявил, что поддерживает студентов и также недоволен деятельностью Светланы Калашниковой.
Источник: инициативная группа ИПСИ