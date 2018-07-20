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Выставка «От Тьеполо до Каналетто» откроется в ГМИИ имени Пушкина 23 июля
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Выставка «От Тьеполо до Каналетто» откроется в ГМИИ имени Пушкина 23 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Все желающие смогут увидеть картину Джандоменико Тьеполо «Эней, Анхиз и Асканий».
В пятницу, 20 июля, в посольстве Италии в Москве состоялся предварительный показ шедевра Джандоменико Тьеполо «Эней, Анхиз и Асканий». Мероприятие приурочено к совместно российско-итальянско выставке «От Тьеполо до Каналетто», которая откроется в ГМИИ имени Пушкина 23 июля.
Картина, представленная в посольстве, прибыла в Москву из собрания Городского музея Палаццо Кьерикати в городе Виченце. Она является фрагментом полотна гораздо больших размеров. На ней изображен Эней, крепко сжимающий статую пенатов в руке. На спине он несёт своего отца Анхиза, рядом бежит юный Асканий.
Картина является одной из работ именитых мастеров XVIII века, которые представлены на выставке, проходящей под патронатом посольства Италии. В экспозиции, посвященной великим мастерам будет показано 57 работ, среди них 23 произведения из Палаццо Кьерикати, 25 произведений из ГМИИ имени Пушкина, 9 из галерей Италии — Палаццо Леони Монтанари в Виченце, музея Интеза Санпаоло. Работы из этих собраний будут впервые показаны вместе в едином художественном пространстве.
После Москвы выставка отправится Виченцу. Куратором выставки с итальянской стороны выступил Джованни Карло Федерико Вилла, почетный директор Городских музеев Виченце. С российской стороны — Виктория Эмануиловна Маркова, главный научный сотрудник ГМИИ имени Пушкина, хранитель итальянской живописи.
Посол Италии в России Паскуале Терраччано:
— Это очень важное событие, поскольку мы привозим в пушкински музей всего 57 работ, важнейших венецианских мастеров 18 века. Эта выставка очень хорошо характеризует отношения между Италией и Россией. Как вы знаете отношения между нашими странами отличаются особой сердечностью и в такие сложные моменты, которые мы переживаем сегодня никогда не бывает достаточно мостов. Их всегда нужно строить как можно больше. Мы рады что эта выставка смогла состоятся благодаря тем отношениям которые сложились за предыдущие годы.
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