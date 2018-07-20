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В ночь с 18 на 19 августа пройдет массовая экскурсия по знаменитым местам Москвы «XII Московская Велоночь»
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В ночь с 18 на 19 августа пройдет массовая экскурсия по знаменитым местам Москвы «XII Московская Велоночь» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
XII Московская Велоночь будет посвящена истории московского футбола в мировом контексте и приурочена к выставке знаменитого фотографа Юргена Теллера, которая пройдет в Музее современного искусства «Гараж». Велоэкскурсия проедет по землям ЦАО и ВАО г. Москвы с 5 остановками.
Аудитория проекта рассчитана на активную молодежь, которой интересна жизнь Москвы. «Велоночь» является визитной карточкой нового динамичного образа Москвы. Идея проекта состоит в гармоничном сочетании активного образа жизни с продвижением культурных ценностей XII-XXI вв. Это событие направлено на развитие современной городской культуры и объединяет историческое наследие, экологию и здоровье.
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