В ночь с 18 на 19 августа пройдет массовая экскурсия по знаменитым местам Москвы «XII Московская Велоночь»

XII Московская Велоночь будет посвящена истории московского футбола в мировом контексте и приурочена к выставке знаменитого фотографа Юргена Теллера , которая пройдет в Музее современного искусства «Гараж». Велоэкскурсия проедет по землям ЦАО и ВАО г. Москвы с 5 остановками.

Аудитория проекта рассчитана на активную молодежь, которой интересна жизнь Москвы. «Велоночь» является визитной карточкой нового динамичного образа Москвы. Идея проекта состоит в гармоничном сочетании активного образа жизни с продвижением культурных ценностей XII-XXI вв. Это событие направлено на развитие современной городской культуры и объединяет историческое наследие, экологию и здоровье.