Сотрудники Русского музея боятся, что реставрация испортит экспонаты

Около сотни сотрудников Русского музея направили письмо директору Владимиру Гусеву . В этом обращении они просят не допустить потери коллекции, которой грозит переезд на время реконструкции Михайловском дворце. Как сообщает телеканал 78, ремонтные работы должны начаться в начале декабря 2018 года, а закончится весной 2020.

По словам музейных хранителей, руководство до сих пор не предоставило гарантий, что после реставрации все экспозиции вернутся на свое место, а условия транспортировки и хранения не нанесут ущерба коллекции. Сотрудники также опасаются, что стройка в Михайловском дворце приведет к длительному простою музея.

Работы отчасти финансируются Всемирным банком , что накладывает серьезный отпечаток на сроки строительства. Подрядчик строительства станет известен уже в начале августа, а среди наиболее вероятных претендентов называют холдинг «Возрождение» и АО «Ренессанс-Реставрация».