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В Русском музее боятся, что реставрация все испортит
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В Русском музее боятся, что реставрация все испортит 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Около сотни сотрудников Русского музея направили письмо директору Владимиру Гусеву. В этом обращении они просят не допустить потери коллекции, которой грозит переезд на время реконструкции Михайловском дворце. Как сообщает телеканал 78, ремонтные работы должны начаться в начале декабря 2018 года, а закончится весной 2020.
По словам музейных хранителей, руководство до сих пор не предоставило гарантий, что после реставрации все экспозиции вернутся на свое место, а условия транспортировки и хранения не нанесут ущерба коллекции. Сотрудники также опасаются, что стройка в Михайловском дворце приведет к длительному простою музея.
Работы отчасти финансируются Всемирным банком, что накладывает серьезный отпечаток на сроки строительства. Подрядчик строительства станет известен уже в начале августа, а среди наиболее вероятных претендентов называют холдинг «Возрождение» и АО «Ренессанс-Реставрация».
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