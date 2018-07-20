Интересные события в Москве 20, 21 и 22 июля

Фестивали английской и российской современной музыки, немецкая экспериментальная фотография, японское искусство и другие интернациональные события выходных.

Ahmad Tea Music Festival

Ahmad Tea Music Festival — это, безусловно, самый английский летний музыкальный фестиваль. 21 июля в парке искусств Музеон выступят шотландское трио Biffy Clyro, британские альтернативщики Wolf Alice, а также Circa Waves, Sundara Karma, Том Греннан и Майлс Кейн. Начало в 12:00, стоимость билетов от 800 рублей.

Выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек»

В Историческом музее открылась выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек» из коллекции музеев Катара. В экспозиции представлено более 100 экспонатов, причем 50 из них никогда ранее не выставлялись и были отобраны специально для российской выставки. Посетители смогут узнать все о происхождении жемчуга, увидеть коллекцию натуральных жемчужин, а также произведения ювелирного и прикладного искусства. Например, есть возможность посмотреть, какие серьги носила актриса Элизабет Тейлор , а также на тиару эрц-герцогини Марии Валерии Австрийской, тибетские головные уборы и многое другое. Стоимость входного билета — 400 рублей.

Выставка Хайнца Хаека-Хальке. Немецкая экспериментальная фотография 1930–1960

Хайнц Хаек-Хальке родился в 1898 году в Берлине, а детство и юность провел в Аргентине. Впоследствии он вернулся в Германию и прошел две войны — Первую и Вторую мировую. Впоследствии Хаек-Хальке работал фотокорреспондентом и много экспериментировал с различными фотографическими техниками, такими как светомонтаж, двойная экспозиция, фотоколлаж и фотомонтаж, принимал участие в серии выставок «Субьективная фотография», которые дали начало новому направлению в фотоискусстве. Посмотреть работы фотографа можно в Мультимедиа Арт Музее, стоимость входного билета — 500 рублей.

Концерт «Motherland Summer»

Если по каким-то причинам английского чая не хочется, то в этот же день, 21 июля, можно посетить концерт «Motherland Summer» в Cition Hall. Фестиваль проводится одноименным пабликом, посвященным отечественной музыке. Тут будут выступать «Пошлая Молли», «Гречка», «П. Т. В. П.», «Психея», «Дайте танк (!)», «Свидание», «Sonic Death» и другие представители современной российской сцены — от молодых до уже давно известных. Начало в 13:00, стоимость билетов — от 1500 рублей.

Выставка «Из Японии с любовью»

Любимый иллюстратор Бориса Акунина , ярославский художник Игорь Сакуров представит в музее Востока не только иллюстрации, но и бумажные скульптуры, свитки и японские веера, а также коллажи. Непосредственно книги Бориса Акунина оформлены в виде анатомического атласа и подборки детективных брошюр начала XX века. В общем, если вы любите Японию и Эраста Фандорина (или что-то одно), то обязательно сходите. Стоимость входного билета — 300 рублей.

Выставка «Петрушествие»

Еще одна литературная выставка, как не сложно догадаться из названия, посвящена писательнице Людмиле Петрушевской . Выставка юбилейная, она приурочена к 80-летию писательницы. Экспозиция напоминает коммунальную квартиру. Переходя из комнаты в комнату, зритель попадает то в кабинет, то в зал с аудиоинсталяциями по текстам Петрушевской. «Выставка станет не просто биографическим проектом, рассказывающим историю одного человека, но повествованием о целом поколении, узнаваемых приметах советского времени и его особых эстетических кодах. Пространство четвертого корпуса ММОМА на Гоголевском бульваре воссоздаст художественную атмосферу произведений Петрушевской, а часть его превратится в квартиру писательницы, в которой она жила, работала и встречалась с ярчайшими художниками своего времени», — говорится в описании проекта. Посмотреть можно в филиале музея ММОМА на Гоголевском бульваре. Стоимость входного билета — 350 рублей.

Воркшоп «Звук и кино в анимации»

В галерее «На Солянке» 22 июля участники воркшопа под руководством саунд-дизайнера разберутся, почему звукорежиссер — тоже режиссер. «Вместе поговорим об особенностях нашего слуха и как их можно использовать для создания драматургических эффектов, а также озвучим несколько коротких видео, будем делать из живых людей роботов и монстров. Примерим на себя роли шумовиков и саунд-дизайнеров — заодно узнаем, чем они отличаются от друга. И конечно же, научимся простым приемам для создания собственных уникальных звуковых картин, используя окружающие предметы и акустические возможности собственного тела, в обширности которых вы убедитесь на собственном опыте», — обещают организаторы. Вести мастер-класс будет Наталия Радина — выпускница факультета звукорежиссуры МШК, игровой композитор и саунд-дизайнер. Стоимость входного билета — 300 рублей.