Скандальная графика российского художника, в которой нашлось место Путину, Мордору и слизням

«Как-то случайно начал это рисовать, раньше просто наблюдал и тихо [удивлялся], но потом карандаш взял», — сообщает подписчикам сообщества STEPAN SHOBOLOV создатель этого сообщества (собственно, Степан Шоболов) из Иркутска. Молодой художник опубликовал 24 графических рисунка о российской действительности — они шокируют и вызывают отвращение, а еще заставляют задуматься. Словом, настоящее современное искусство.

Главным отличием графики Шоболова от современного искусства в своем нетривиальном большинстве является тот факт, что не надо ломать голову — вполне понятно, что хотел сказать художник. Ну, или почти понятно. Вот, к примеру, космический корабль из голов, каждая из которых похожа на голову президента Путина. Они обрамлены телевизорами, антеннами и глазами Большого Брата. Все это великолепие гордо реет над кольцом многоэтажек. Вполне понятно — президент видит все (но действительно ли все?).

«Я не претендую на истинность, это гротеск и преувеличение, — пишет о своем творчестве Степан Шоболов. — Да и эта извечная формула, которую сам не чествую, но все же говорю — «я так вижу»… и «развидеть» пока не получается».

Политике в графической серии работ иркутского художника, как вы понимаете, отведено центральное место. Все сюжеты закручены вокруг негативной новостной повестки — законотворчество, народные волнения, оппозиция. Рисунок ниже, например, отчетливо символизирует акциониста Петра Павленского , прибившего свою мошонку к Красной площади. Очевидно, что и для самого Степана такое творчество — своеобразный протест, бунт. Что ж, пожалуй, лучше так, чем жертвовать половыми железами.

Тема домов, дворов, застроек и многоэтажек также нашла в серии Шоболова свое воплощение. У иркутского художника дома — то могилы, то кресты. В сети рассуждают: верующий, что ли?

И конечно, никуда без вечной темы войны. Кто с кем борется во вселенной графики Шоболова, понятно не до конца. Однако на рисунках можно увидеть знакомые разрушенные здания и порванные плакаты, лица на которых тоже вполне узнаваемы. А еще Степан зачем-то покусился на парад военной техники на Красной площади, очевидно, в честь 9 Мая. Оставим это на его совести.

Венчает подборку тема пережитков прошлого и зарождения новой жизни (если мы все верно истолковали). Сам Степан это никак не комментирует. Но современное искусство тем и прекрасно — каждый может найти в нем место для собственных интерпретаций.

Ах да, мы чуть не забыли о монстрах. Нет, выше были не они. Во вселенной, придуманной иркутским художником, ловко ужились и плоды личной фантазии Шоболова, и знакомые многим, но гипертрофированные персонажи — например, Чеширский Кот.

Отметим также, что у Степана Шоболова в его одноименном сообществе есть и другие работы, правда, понять их гораздо сложнее. Например, рисунки из серии «Истории брокколи леса» — там, как вы понимаете, лес из брокколи и странные персонажи со своими историями. Впрочем, ставку Степан делает как раз на оппозиционную графику, которую «не может развидеть» в реальной жизни — парень собирает деньги на печать каталогов и плакатов со своими кремлями и слизняками. Жертвуют, как следует из закрепленного краудфандингового поста, неохотно. Богатых почитателей искусства в российской действительности, как водится, единицы.