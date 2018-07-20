Правительство РФ поможет в реставрации Кенигсбергской биржи в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. / ТАСС /. Правительство РФ окажет содействие калининградским властям в реставрации исторического здания бывшей Кенигсбергской биржи под нужды областного музея изобразительных искусств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служа областного правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец , побывавшую на объекте в пятницу.

"Историческое здание вместе с новым сквером является важной туристической доминантой Калининграда. Это место привлекает как жителей, так и гостей региона. Правительство РФ окажет содействие в реставрации исторического здания под нужды музея изобразительных искусств, который станет ведущим выставочным центром Калининградской области", — сказала Голодец, которую цитирует пресс-служба.

Здание Кенигсбергской биржи, было заложено в 1870 и открылось 1875 году. Оно сильно пострадало в результате бомбардировок в 1944 году, в конце 1960-х годов было реконструировано во многом с сохранением довоенного вида и признано объектом культурного наследия.

В 2016 году пресс-служба областного правительства сообщала, что в здании биржи разместится Калининградская художественная галерея, коллекция которой насчитывает 14 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства. Само здание, по данным областного правительства, нуждается в ремонте.

В июне 2018 года рядом с историческим зданием был открыт крупнейший в Северо-западном федеральном округе светомузыкальный гидродинамический фонтан, на водный экран которого размером 6 на 12 метров можно проецировать любое изображение. Фонтан окружен сквером с высаженными взрослыми деревьями, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха.

Ранее региональные власти сообщали о планах создания в этом районе единого комплексного музейного центра, который объединит остров Канта, Кафедральный собор, Музей Мирового океана и еще ряд объектов культуры, включая здание бывшей биржи.