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Правительство РФ поможет в реставрации Кенигсбергской биржи в Калининграде
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Правительство РФ поможет в реставрации Кенигсбергской биржи в Калининграде 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ окажет содействие калининградским властям в реставрации исторического здания бывшей Кенигсбергской биржи под нужды областного музея изобразительных искусств. Об этом в пятницу сообщила пресс-служа областного правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Ольгу Голодец, побывавшую на объекте в пятницу.
"Историческое здание вместе с новым сквером является важной туристической доминантой Калининграда. Это место привлекает как жителей, так и гостей региона. Правительство РФ окажет содействие в реставрации исторического здания под нужды музея изобразительных искусств, который станет ведущим выставочным центром Калининградской области", — сказала Голодец, которую цитирует пресс-служба.
Здание Кенигсбергской биржи, было заложено в 1870 и открылось 1875 году. Оно сильно пострадало в результате бомбардировок в 1944 году, в конце 1960-х годов было реконструировано во многом с сохранением довоенного вида и признано объектом культурного наследия.
В 2016 году пресс-служба областного правительства сообщала, что в здании биржи разместится Калининградская художественная галерея, коллекция которой насчитывает 14 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства. Само здание, по данным областного правительства, нуждается в ремонте.
В июне 2018 года рядом с историческим зданием был открыт крупнейший в Северо-западном федеральном округе светомузыкальный гидродинамический фонтан, на водный экран которого размером 6 на 12 метров можно проецировать любое изображение. Фонтан окружен сквером с высаженными взрослыми деревьями, пешеходными дорожками и лавочками для отдыха.
Ранее региональные власти сообщали о планах создания в этом районе единого комплексного музейного центра, который объединит остров Канта, Кафедральный собор, Музей Мирового океана и еще ряд объектов культуры, включая здание бывшей биржи.
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