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Одиночный бунт искусства: инфернальная Россия в работах иркутского художника
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Одиночный бунт искусства: инфернальная Россия в работах иркутского художника 

PlayboyRussia.com 51 минуту назад
Фото: PlayboyRussia.com
Российская действительность часто вдохновляет на народное творчество. На днях в сети заметили работы иркутского художника Степана Шоболова, который видит страну в мрачных тонах.
На его иллюстрациях Кремль изображен в виде чудовищной крепости, в Госдуме заседают существа неизвестного происхождения, а многочисленные российские дома стоят на краю целого мира, одиноко наблюдая за космическим пространством.
Здесь и далее фото @clan_69  По словам художника, его творчество является своеобразным выражением гражданской позиции и одиночного бунта, а его картины разговаривают со зрителями. Кроме того, своими рисункам он старается противостоять бессмысленности существования.
«Все по сути бессмысленно, мы заброшены в этот бесконечный мир, и единственное, что можно делать: бунтовать или дезертировать. Я выбираю бунт в плане действий, созидания, несмотря на бессмысленность окружения. Смысл исходит из нас», — поделился своими наблюдениями художник в беседе с изданием «Провинция».
Шоболов говорит, что относится к традиционным художникам, на сегодняшний день он работает над новой серией иллюстраций, посвященных поисковым системам. По его мнению, сервисы Google являются проекцией коллективного бессознательного, осталось только это внимательно рассмотреть.
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