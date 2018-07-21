Одиночный бунт искусства: инфернальная Россия в работах иркутского художника

Российская действительность часто вдохновляет на народное творчество. На днях в сети заметили работы иркутского художника Степана Шоболова, который видит страну в мрачных тонах.

На его иллюстрациях Кремль изображен в виде чудовищной крепости, в Госдуме заседают существа неизвестного происхождения, а многочисленные российские дома стоят на краю целого мира, одиноко наблюдая за космическим пространством.

Здесь и далее фото @clan_69 По словам художника, его творчество является своеобразным выражением гражданской позиции и одиночного бунта, а его картины разговаривают со зрителями. Кроме того, своими рисункам он старается противостоять бессмысленности существования.

«Все по сути бессмысленно, мы заброшены в этот бесконечный мир, и единственное, что можно делать: бунтовать или дезертировать. Я выбираю бунт в плане действий, созидания, несмотря на бессмысленность окружения. Смысл исходит из нас», — поделился своими наблюдениями художник в беседе с изданием «Провинция».