Куда сходить в Уфе 21 июля: афиша выходного дня

ГорОбзор.ру составил список наиболее интересных событий в Уфе, которые состоятся в эту субботу, 21 июля.

«Красота родного края», фотовыставка

Автор работ — Татьяна Губина , инженер-строитель, проектировщик, фотолюбитель, призер конкурсов Viasat Nature «Природа смотрит на тебя» и Башкирского отделения РГО.

Телеканал Viasat Nature — это голос самой природы. Она рассказывает собственную вдохновляющую и правдивую историю о красоте, загадках нашей планеты и удивительной тяге к жизни. Канал представляет вниманию зрителей рассказы учёных и очевидцев о прекрасных растениях и невероятных созданиях, населяющих нашу планету.

Место проведения: Мемориальный дом — музей им. М. Гафури

Начало: 10.00 Стоимость: 80 рублей

«Призрачные воспоминания», выставка

Для поклонников ужасов и мистики! Выставка жутких портретов, на которой каждый окунется в собственный страх и прочувствует на себе историю семейного проклятия! Неформатная хоррор-выставка мистических портретов — это единственная в России крупнейшая частная коллекция меняющихся портретов фотохудожника Эдварда Аллена. Представленные в экспозиции работы сделаны вручную в технике стереоварио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Портреты открывают мир иного восприятия реальности. Под разным углом зрения посетитель увидит, как меняется облик человека. Работы Эдварда Аллена на протяжении последнего десятилетия пугают людей по всему миру. Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стереокартинки. Зритель сначала видит милые лица, но при наклоне головы они превращаются в упырей и вурдалаков. Исчезнувшие девочки снова качаются на своих лошадках в детской комнате, а на лестницах появляются призрачные женские фигуры. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Из надписей можно узнать, что старуха Хейзел до сих пор бродит по лесной чаще, а дядюшка Эймон никогда не был особо разговорчив, пока его сестра Мэгги не вырвала ему челюсть. Вообще, в этом семействе все друг друга разными способами поубивали и покусали, навеки оставшись между миром живых и мертвых. В звучащей на выставке музыке посетители узнают саундтреки к самым страшным фильмам. На выставке представлено 39 мистических портретов.

Место проведения: ЦСИ «Облака»

Начало: 10.00 Стоимость: 100-200 рублей

«Восковые фигуры Санкт-Петербурга», выставка

Жителей и гостей Уфы ожидает встреча с историческими личностями, героями книг и фильмов и другими знаменитостями, реалистичный вид которых поразит каждого посетителя выставки. Детям будет интересно встретиться с любимыми героями мультфильмов (Человек-паук, Капитаны Джек Воробей и Дэйви Джонс из фильма «Пираты Карибского моря» и др.)

Место проведения: Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, музей

Начало: 11.00 Стоимость: 100-200 рублей

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