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В провинции Гуйчжоу открылась Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018
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В провинции Гуйчжоу открылась Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
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