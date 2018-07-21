В провинции Гуйчжоу открылась Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 

Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)
Кайли /пров. Гуйчжоу/, 20 июля /Синьхуа/ — 4-дневная Международная выставка изделий народных художественных промыслов-2018 открылась сегодня в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Цай Синвэнь)