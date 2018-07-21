Выставка «Мир японских кукол кокэси»

В рамках года Японии в России в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» открылась выставка «Мир японских кукол кокэси».

Коллекция традиционных и авторских кукол, представляющая искусство мастеров кокэси из различных регионов Японии, уже побывала в Америке и Юго-Восточной Азии, в Москве для широкой публики выставка представлена впервые.

На познавательной экскурсии можно узнать историю кокэси; увидеть, как эти куклы делают в Японии, и расписать свою куклу на мастер-классе в традиционном или авторском варианте. Также по входному билету можно осмотреть экспозицию выставки «Япония. Куклы, сказки и легенды».

Адрес: Кремль в Измайлово, Измайловское шоссе д. 73 Ж, м. Партизанская, МЦК «Измайлово». Войдя в Кремль, поверните налево, 50 метров до угловой башни, правая дверь, второй этаж, по указателям выставки «Япония. Куклы сказки и легенды».