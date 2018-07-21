Ещё
Выставка «Мир японских кукол кокэси»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выставка «Мир японских кукол кокэси» 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
В рамках года Японии в России в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» открылась выставка «Мир японских кукол кокэси».
Коллекция традиционных и авторских кукол, представляющая искусство мастеров кокэси из различных регионов Японии, уже побывала в Америке и Юго-Восточной Азии, в Москве для широкой публики выставка представлена впервые.
На познавательной экскурсии можно узнать историю кокэси; увидеть, как эти куклы делают в Японии, и расписать свою куклу на мастер-классе в традиционном или авторском варианте. Также по входному билету можно осмотреть экспозицию выставки «Япония. Куклы, сказки и легенды».
Адрес: Кремль в Измайлово, Измайловское шоссе д. 73 Ж, м. Партизанская, МЦК «Измайлово». Войдя в Кремль, поверните налево, 50 метров до угловой башни, правая дверь, второй этаж, по указателям выставки «Япония. Куклы сказки и легенды».
CHIPS journal: последние новости
Куда пойти с детьми в Москве в мае: лучшие события 9 мест в Москве, где познакомить детей с животными (здесь нет ни одного зоопарка!) «Все дети, как дети, а ты!». Почему мы перекладываем нашу ответственность на ребенка?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»8
Ляпы в советских мультиках9
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Кто приструнил Михалкова5
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение