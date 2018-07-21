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Ноябрьскому райтеру нужна помощь, чтобы сделать город ярче
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Ноябрьскому райтеру нужна помощь, чтобы сделать город ярче 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Сергей Иванов, известный в Ноябрьске уличный художник, хочет украсит стену дома №21 по улице Изыскателей. Идея нарисовать на кирпичной стене птицу появилась ещё зимой. Эскиз уже готов. По словам художника, он планирует нарисовать летящую в небе чайку. Стена будет выкрашена в небесно-голубой цвет, сама птица разместится вверху, при этом рисунок будет заканчиваться на фоне настоящего неба. Это, по задумке автора, сделает изображение «живым», а птицу словно настоящей. Чтобы воплотить задуманное в жизнь Сергею Иванову не хватает только автоподъемника.
«Вышка была бы максимально удобной. Возможно леса строительные, но либо ещё поступило предложение про альпинистское снаряжение. Предложили ребята научить меня, но это самый последний вариант, хотя было бы интересно полазить так по стенке», — райтер Сергей Иванов.
Как только удастся найти автоподъемник, художник сразу приступит к работе. На то, чтобы нанести изображение на стену потребуется 2 дня. У Сергея Иванова, который уже 10 лет рисует граффити и преобразил не один фасад, задумок много. Уличный художник хотел бы украсить изображениями знаменитых людей городские улицы, в честь которых они названы. К примеру, он уже присмотрел стену одного из домов по улице Высоцкого, где будет хорошо смотреться портрет советского поэта.
Эскиз будущей работы Сергея Иванова
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