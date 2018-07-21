Художник нарисовал на ВИЗе полицейскую овчарку, чтобы его не оштрафовали за незаконное граффити 

Уличный художник, который рисует на стенах под ником Rustam Esher, нарисовал на одном из бетонных заборов Екатеринбурга полицейскую овчарку Дуню. О незапланированном граффити он рассказал в своём Instagram.
По словам художника, он готовил работу к фестивалю партизанского уличного искусства «Карт-бланш», когда к нему подошли полицейские. Чтобы его не штрафовали и не забирали в отделение, он нарисовал для них портрет служебной собаки.
Вот как это было, по словам Рустама:
«Рисовал этот рисунок я днём, но прохожие либо совсем не обращали внимание на меня, либо поощрительно кивали, мол, так эта стенка выглядит намного круче… Почему-то я думаю, в их головах проносилась именно эта фраза. Когда я уже заканчивал рисовать, услышал за спиной недовольное «хм, хмм» и тут же голос в рации… Я обернулся. «Добрый день, капитанвасилуостоув», — невнятно произнёс один из них.
По секрету, я не первый раз имею дело с органами правопорядка и в общем и целом понимаю, как себя с ними надо вести. Они интересуются, на каком основании я тут рисую — я отвечаю, что я художник, и это моя картина на фестиваль уличного искусства. Они спрашивают, кто одобрил и где разрешение — никакого разрешения, конечно, нет, что за глупости. И они начинают как-то тянуть время и кое-как вяло пугать меня тем, что сейчас мы дружной компанией поедем в отделение…»
Чтобы не ехать в отделение, художник предложил полицейским «договориться». Из ценного у него с собой были только, как он пишет, «краска в семи баллончиках и руки в количестве двух штук». Поэтому решено было продолжить рисовать.
«Дядя в форме попросил нарисовать свою любимую боевую подругу по имени Дуня, — пишет Рустам. — Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим, и была она овчаркой. Нарисовав собаку на соседней стене и удовлетворив желание служителей закона, я продолжил рисовать, а они ушли дальше спасать мир».
Портрет Дуни сейчас можно найти на заборе через дорогу от дома по адресу Верх-Исетский бульвар, 13. Рядом располагается и первый рисунок, над которым трудился художник, когда его прервали. Это картина под названием «Беседа и горячий чай».
Фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» идёт в Екатеринбурге весь июль. Художники уже нарисовали десятки граффити в разных частях города. Увидеть часть из них можно в нашей подборке.