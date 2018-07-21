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В Комсомольске-на-Амуре состоится дефиле народной моды
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В Комсомольске-на-Амуре состоится дефиле народной моды 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
22 июля в 12.00 в Комсомольске-на-Амуре на площади Юности начнется праздник «Цветочный базар», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре. Свои товары и подарки для гостей приготовили цветоводы и садоводы города, мастера рукоделия, кондитеры и хлебопекари, общественные организации, магазины цветов и дачного ассортимента.
В программе праздника:
— выставка — ярмарка комнатных и садовых цветов, букеты, товары для цветоводов, цветочная рассада и саженцы; — ярмарка рукоделия: текстильные и вязаные изделия и игрушки, украшения, бижутерия, открытки и прочие приятные мелочи; — фестиваль клубники: дегустация, выставка различных сортов, рассада; — фестиваль здорового питания: дегустации, товары, лекции.
Кроме того, посетителей ждут различные конкурсы, фотозоны, мастер-классы, демонстрация народной моды, выставка — ярмарка кондитерских изделий, кафе. На празднике можно приобрести подарки или новинку в свою коллекцию и приятно провести время.
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