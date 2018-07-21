Сокровища нации: чем иностранцев манят музеи и театры России

В Русском музее в разные годы принимали королеву Испании Софию и бывшего президента США Джорджа Буша . Благодарность сотрудникам музея гость оставил в книге. Супруга первого премьер-министра Сингапура Ква Геок Чу специально приехала в Петербург, чтобы посетить Русский музей.

»Меня попросили провести экскурсию за 45 минут. Мы пошли довольно быстрым шагом, но через пару залов она меня остановила и спросила: куда мы так торопимся. Я сказал, что мы никуда не торопимся, но это желание ваших сопровождающих. На что она ответила, что сама распоряжается своим временем, она специально приехала в Петербург, чтобы посмотреть коллекцию Русского музея. Экскурсия длилась примерно пять часов», — говорит ведущий сотрудник по научно-просветительской деятельности отдела экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валерий Ахунов.

За один визит удается посмотреть лишь малую часть культурного богатства России. Поэтому многие, в том числе и высокопоставленные гости, возвращаются сюда снова и снова.

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