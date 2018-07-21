Сокровища нации: чем иностранцев манят музеи и театры России 

Модель Наоми Кэмпбелл и знаменитый бразильский футболист Роналдо, супермодель Наталья Водянова и президент ФИФА Джанни Инфантино оказались поклонниками русского театра. В Большом прошел гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Среди почетных гостей был и президент России Владимир Путин. Кремль, Русский музей, Большой, «Лужники», Эрмитаж и Мариинка — России всегда есть чем похвастаться. Какие экскурсии обязательно входят в культурную программу вип-персон и официальных делегаций — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Екатерины Рогальской.
Мировые звезды футбола, театра и шоу-бизнеса собрались в Большом театре, чтобы увидеть гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Наталья Водянова, Ксения Собчак, Алина Кабаева поздравили не только победителей, но и российскую сборную, которая дошла до 1/4 финала. «Я безумно рада за футбол. У меня папа был футболистом. Знаете, мне даже сон приснился, что мы выиграем испанцев. Это всего лишь сон, а мы выиграли», — говорит заслуженный мастер спорта РФ Алина Кабаева. На сцене тем вечером блистали балетная труппа и звезды оперы, среди них и Анна Нетребко. Главный театр России принимает почетных посетителей все время своего существования — уже больше 160 лет. Раньше там проходили коронационные торжества, гости приезжали со всего света. Сейчас для официальных делегаций устраивают специальные концерты. В Большом театре побывали президент Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Бразилии Мишел Темер. В свое время лучшие постановки театра увидели Елизавета II и Принц Филипп, кубинский лидер Фидель Кастро, несколько президентов США. «У нас сохранились программки и визитки этих людей. Мы можем достать визитку и посмотреть, что президент США Рональд Рейган был на балете 1 июня 1988 года. Королева Елизавета II с упругом тоже посетила Большой театр. Она с принцем Филиппом была 11 октября 1994 года не на концерте, а на спектакле „Жизель“, — рассказывает директор музея Большого театра Лидия Харина. В музеях Москвы и Петербурга — коллекции уникальных экспонатов. Посмотреть на них официальные лица заходят во время деловых поездок в Россию. Канцлер Германии Ангела Меркель побывала в Эрмитаже, королева Дании Маргрета II — в Пушкинском музее и в музее фотографии. „Если это первый визит в музей, мы делаем обзорную экскурсию, показываем наши основные шедевры и в главном здании, и в галерее. Иногда мы учитываем национальную специфику: если это посол Франции или Италии, то мы стараемся показать шедевры испанского, итальянского или французского искусства, которые есть в нашей коллекции. „Рыбки“ Матисса — одна из знаковых работ в нашем музее. Если гости приходят сюда, мы показываем эту работу, показываем „Девочку на шаре“ Пикассо“, — отмечает руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Жучкова.
В Русском музее в разные годы принимали королеву Испании Софию и бывшего президента США Джорджа Буша. Благодарность сотрудникам музея гость оставил в книге. Супруга первого премьер-министра Сингапура Ква Геок Чу специально приехала в Петербург, чтобы посетить Русский музей.
»Меня попросили провести экскурсию за 45 минут. Мы пошли довольно быстрым шагом, но через пару залов она меня остановила и спросила: куда мы так торопимся. Я сказал, что мы никуда не торопимся, но это желание ваших сопровождающих. На что она ответила, что сама распоряжается своим временем, она специально приехала в Петербург, чтобы посмотреть коллекцию Русского музея. Экскурсия длилась примерно пять часов», — говорит ведущий сотрудник по научно-просветительской деятельности отдела экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валерий Ахунов.
За один визит удается посмотреть лишь малую часть культурного богатства России. Поэтому многие, в том числе и высокопоставленные гости, возвращаются сюда снова и снова.
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