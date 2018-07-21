Нескучное воскресенье: что посетить москвичам 22 июля

Москвичи и гости столицы, которые не желают сидеть дома в выходной день, в воскресенье, 22 июля, могут посетить мероприятия, которые подготовили для них городские власти.

Они могут побывать на выставках, послушать лекции, научиться ивриту или испанскому языку, послушать различные жанровые концерты и многое другое.

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С 22 июля по 31 августа москвичей и гостей столицы приглашают в парк искусств «Музеон», где с 13 до 14:30 будут проходить лекции, мастер-классы, научные концерты, литературные дуэли, открытые дебаты. Уникальность этих занятий заключается в том, что они будут основаны на иврите. Желающие могут посетить серию бесплатных занятий, посвященных государственному языку Израиля.