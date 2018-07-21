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«К Малевичу отношения не имеет» — эксперт об архитектоне, найденном в Петербурге
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«К Малевичу отношения не имеет» — эксперт об архитектоне, найденном в Петербурге 

Пятый канал 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
Искусствовед и художник Александр Панкин сомневается в подлинности архитектона, который петербургские полицейские нашли в багажнике иномарки. Своим мнением по этому поводу он поделился в эксклюзивном интервью Пятому каналу.
— Совершенно ясно однозначно, что этот архитектон к Малевичу отношения иметь не может. Потому что его архитектоны — это белый трехмерный супрематизм, он принципиально белый. Но на некоторых композициях могут быть изображены черные квадраты или круги. А о красном — первый раз слышу, — заявил он.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в багажнике иномарки в Петербурге обнаружили шедевр Малевича.
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