«К Малевичу отношения не имеет» — эксперт об архитектоне, найденном в Петербурге

Искусствовед и художник Александр Панкин сомневается в подлинности архитектона, который петербургские полицейские нашли в багажнике иномарки. Своим мнением по этому поводу он поделился в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

— Совершенно ясно однозначно, что этот архитектон к Малевичу отношения иметь не может. Потому что его архитектоны — это белый трехмерный супрематизм, он принципиально белый. Но на некоторых композициях могут быть изображены черные квадраты или круги. А о красном — первый раз слышу, — заявил он.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в багажнике иномарки в Петербурге обнаружили шедевр Малевича.