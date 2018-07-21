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В багажнике иномарки в Петербурге обнаружили шедевр Малевича
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В багажнике иномарки в Петербурге обнаружили шедевр Малевича 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Петербурге в багажнике автомобиля Mercedes обнаружили произведегние искусства, предположительно, созданное Казимиром Малевичем. По информации Пятого канала, машина с московскими номерами, в которой правоохранители и нашли произведение искусства, была припаркована у дома № 207 дома по набережной Обводного канала. Владельцем авто оказался 48-летний столичный предприниматель. По просьбе правоохранителей он открыл багажник, в котором находился черный пакет. В нем полицейские увидели деревянную композицию бело-красного цвета с бирками, на которых было написано: «К. Малевич 1929. Красный архитектон».
Документы о собственности на произведение мужчина предъявить не смог. Правоохранителям он рассказал, что ранее шедевр принадлежал пекоему жителю Ленобласти. А тот, якобы, приобрел его, чтобы подарить своему другу, который живет в Брюсселе.
«Архитектон» полицейские изъяли. Обстоятельства инцидента выясняются.
Архитектон — изобретение Казимира Малевича. Это так называемая «супрематическая архитектурная модель», объемная композиция включающая в себя геометрические фигуры, которые врезаются друг в друга, как правило, под прямым углом. Малевич называл свое творение «архитектурными формулами», с помощью которых архитекторы могут по-новому осмыслить простые формы, увидеть возможности их сочетания и помочь людям понять значимость геометрических фигур в архитектуре.
Считатеся, что супрематические работы Малевича повлияли на архитекторов, проектировавших главное здание МГУ.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в музее «Ростовский кремль» заявили о краже картин Казимира Малевича и Любови Поповой.
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