В багажнике иномарки в Петербурге обнаружили шедевр Малевича

В Петербурге в багажнике автомобиля Mercedes обнаружили произведегние искусства, предположительно, созданное Казимиром Малевичем . По информации Пятого канала, машина с московскими номерами, в которой правоохранители и нашли произведение искусства, была припаркована у дома № 207 дома по набережной Обводного канала. Владельцем авто оказался 48-летний столичный предприниматель. По просьбе правоохранителей он открыл багажник, в котором находился черный пакет. В нем полицейские увидели деревянную композицию бело-красного цвета с бирками, на которых было написано: «К. Малевич 1929. Красный архитектон».

Документы о собственности на произведение мужчина предъявить не смог. Правоохранителям он рассказал, что ранее шедевр принадлежал пекоему жителю Ленобласти. А тот, якобы, приобрел его, чтобы подарить своему другу, который живет в Брюсселе.

«Архитектон» полицейские изъяли. Обстоятельства инцидента выясняются.

Архитектон — изобретение Казимира Малевича. Это так называемая «супрематическая архитектурная модель», объемная композиция включающая в себя геометрические фигуры, которые врезаются друг в друга, как правило, под прямым углом. Малевич называл свое творение «архитектурными формулами», с помощью которых архитекторы могут по-новому осмыслить простые формы, увидеть возможности их сочетания и помочь людям понять значимость геометрических фигур в архитектуре.

Считатеся, что супрематические работы Малевича повлияли на архитекторов, проектировавших главное здание МГУ