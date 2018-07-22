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Задержанный за «архитектон» Малевича рассказал, как у него оказался шедевр
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Задержанный за «архитектон» Малевича рассказал, как у него оказался шедевр 

Пятый канал 30 минут назад
Фото: Пятый канал
Житель Северной столицы Антон З., в машине которого была обнаружена работа, предположительно созданная Казимиром Малевичем, в беседе с Пятым каналом поделился подробностями своего задержания.
Антон рассказал, что «архитектон» Малевича подарили ему на день рождения друзья, и он был у него в багажнике. Когда клали вещи вместе со знакомым в автомобиль, к ним подошли правоохранители, заподозрили в квартирных кражах. Осмотрев багажник, полицейские добрались до «арт-объекта».
— Это произвело на них настоящий фурор… Может быть, это оригинал, может, нет, не знаю… Товарищ, который подарил, рассказал, что у него была эта вещь 20 лет, — рассказал Антон.
Также он подчеркнул, что в отделении полиции с ним обращались вежливо и не угрожали.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в багажнике иномарки в Петербурге полицейские обнаружили якобы архитектон Малевича. При этом документов о собственности на полотно владелец автомобиля предоставить не смог. В свою очередь сестра главного героя данной истории также высказалась о ситуации.
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