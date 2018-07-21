Две выставки лилий и растений второй половины лета пройдут в «Аптекарском огороде»

Две ежегодные выставки лилий пройдут в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» — «Лилии и цветы июля» 24 и 25 июля, «Лилии и цветы августа» 7 и 8 августа.

Посетители смогут насладиться нежным ароматом астильб, разнообразием окрасок флоксов, изысканными лилиями, лилейниками, хостами, эхинацеями и многими другими многолетниками, цветущими во второй половине лета.

Гостей сада особенно порадует уголок с редкими видами кустарников и деревьев. Все представленные растения выращены в подмосковных садах.

На выставках можно будет не только полюбоваться и вдохнуть аромат этих божественных растений, но и узнать все тайны, связанные с их выращиванием, а также заказать посадочный материал.

В садах по всему миру выращиваются около 30 видов и множество сортов и культиваров лилий. Большинство из них удаётся возделывать на свежем воздухе в Средней Европе, а отчасти и в России. Самые капризные — восточные лилии. При довольно общей агротехнике у каждого класса лилий — свои особенности. Зная их, легче получить хороший результат. Именно поэтому из года в год любители лилий стремятся на выставки в «Аптекарском огороде».

Организаторы выставки — секция «Луковичные» клуба «Цветоводы Москвы» при ОВОП.

Фото © Пресс-служба «Аптекарский огород»

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