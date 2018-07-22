Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 стартовала в Циндао 

Циндао /пров. Шаньдун/, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 накануне стартовала в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Выставка продлится 4 дня. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 накануне стартовала в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Выставка продлится 4 дня. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 накануне стартовала в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Выставка продлится 4 дня. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 накануне стартовала в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Выставка продлится 4 дня. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн
Циндао /пров. Шаньдун/, 21 июля /Синьхуа/ — Китайская международная выставка потребительской электроники-2018 накануне стартовала в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Выставка продлится 4 дня. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн