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В Оренбургском музее ИЗО пройдет вечер памяти ветерана войны Ю. А. Волчка
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В Оренбургском музее ИЗО пройдет вечер памяти ветерана войны Ю. А. Волчка 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
22 июля в 14.00 в Оренбургском областном музее изобразительных искусств пройдёт вечер памяти ветерана Великой Отечественной войны Юрия Алексеевича Волчка, организованного благотворительным фондом «Будь Человеком!».
Участниками встречи станут музыканты, актеры, поэты, которые исполнят стихотворения Юрия Алексеевича и песни, написанные на его строки. Почетными гостями встречи станут ветераны, труженики тыла, дети войны.
Принять участие в мероприятии могут все желающие.
Напомним также, что в музее ИЗО работает выставка «Голубая коза» самобытной художницы из села Ташла Екатерины Жадиной.
Экспозиция выставки «Разноцветье» демонстрирует разнообразие цветочных мотивов в русском народном творчестве, в живописи и в предметах декоративно-прикладного искусства.
В выходные дни музей принимает гостей до 18.00.
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