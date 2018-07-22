В Уфе разрушили популярный арт-объект

Скульптура расположена на проспекте Октября

Скульптура коней, расположенная возле одной из главных городских магистралей — проспекта Октября, оказалась на земле.

Что стало причиной падения арт-объекта, пока не выяснено. Возможно, лошади стали жертвами вандалов.

Два года назад, через несколько месяцев после установки, скульптура уже подвергалась нападению хулиганов. Лошади оторвали хвост и повалили на бок. После реставрации её вернули на привычное место и дополнили фигурой второй лошади.

Автором второй скульптуры выступил известный скульптор Халит Галиуллин. В ряду его работ — «Семья оленей», «Джигит с конем» и «Планета жизни».