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В Уфе разрушили популярный арт-объект
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В Уфе разрушили популярный арт-объект 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
Скульптура расположена на проспекте Октября
Скульптура коней, расположенная возле одной из главных городских магистралей — проспекта Октября, оказалась на земле.
Что стало причиной падения арт-объекта, пока не выяснено. Возможно, лошади стали жертвами вандалов.
Два года назад, через несколько месяцев после установки, скульптура уже подвергалась нападению хулиганов. Лошади оторвали хвост и повалили на бок. После реставрации её вернули на привычное место и дополнили фигурой второй лошади.
Автором второй скульптуры выступил известный скульптор Халит Галиуллин. В ряду его работ — «Семья оленей», «Джигит с конем» и «Планета жизни».
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