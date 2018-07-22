Как японский дедушка превращает скучные таблицы Excel в произведения искусства

Для многих пользователей Microsoft Excel ассоциируется с обилием скучных таблиц и утомительных графиков. Но есть человек, который сломал все стереотипы об этой программе. Знакомьтесь: Тацуо Хориучи (Tatsuo Horiuchi), 77-летний художник из Страны восходящего солнца, «рисующий» в Excel детальные японские ландшафты.

Источник: ThisIsColossal

Уже 15 лет японский художник Тацуо Хориучи создает тонкие детали горных пейзажей и цветущих сакур с помощью невероятного инструмента — электронных таблиц Microsoft Excel.

Когда Тацуо Хориучи вышел на пенсию, чтобы не скучать, он решил заняться компьютерной графикой. Но почему именно в Excel?

«Графическое программное обеспечение обычно достаточно дорогое, а Excel предустановлен на большинстве компьютеров, — объяснил господин Хориучи. — В нем больше функций, и его проще использовать, чем Paint».

Используя простые векторные инструменты, разработанные в первую очередь для построения графиков, Хориучи вместо этого рисует панорамы японской сельской жизни.

«Я никогда не пользовался Excel на работе, но видел, как другие люди делают в нем довольно красивые диаграммы и графики, и подумал, что, наверное, смогу рисовать с его помощью».

Тацуо купил компьютер и стал создавать картины с традиционными японскими мотивами: сакура в цвету, Фудзияма, сосны, карпы в водопаде… С годами они стали невероятно сложными. Сегодня Тацуо Хориучи — признанный мастер цифрового искусства, его «полотна» побеждают на конкурсах и демонстрируются на выставках, а сам он открыл курсы рисования в Excel.