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Памятник людскому эгоизму: на Луначарского установили арт-объект, который перекрыл тротуар
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Памятник людскому эгоизму: на Луначарского установили арт-объект, который перекрыл тротуар 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Луначарского установили памятник эгоизму. Огромная буква Я перегораживает дорогу прохожим, но, как рассказали организаторы фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш», в этом и была задумка.
— Это памятник людскому эгоизму и замыканию на себе. Именно там, потому что занимает весь тротуар, но всё равно позволяет пройти по обочине, — рассказали Е1.RU организаторы.
Этот арт-объект ни с кем не согласован, то есть городские службы могут его в любой момент снести. Но, как рассказал Е1.RU автор этой работы питерский художник Миша Маркер, на то оно и уличное искусство.
— Выбирая место, я исходил из концепции этой работы — она должна была не перегораживать людям проход полностью, но при этом очень сильно мешать их комфортному перемещению, тротуар на Луначарского подходил для этого идеально, — рассказал Е1.RU Миша Маркер. — Букву делал из бруса и листов ДВП, потом красил красной краской. На изготовление ушло полтора дня. Собственно, всё уличное искусство рано или поздно исчезает с улиц, таковы правила игры.
Судя по фотографиям, арт-объект действительно занимает весь тротуар, люди его обходят.
Ещё один интересный объект от художников, которые участвуют в этом же фестивале, появился по адресу Испанских Рабочих, 28. Там художница Лена Шубенцова нарисовала огромную рабочую перчатку с надписью «Урал».
«Мои родители вслед за дедушкой и бабушкой посвятили жизнь работе на заводах «Уралмаш» и «Уралэлектротяжмаш». Те, кто не был в производственных цехах такого масштаба, вряд ли смогут оценить в полной мере всю мощь Урала. Этот мурал о тех, кто не боится тяжёлой работы», — написала автор.
Мы уже рассказывали вам про художника, который нарисовал полицейскую овчарку Дуню, чтобы его не оштрафовали, и делали подборку новых граффити, которые появились в Екатеринбурге.
e1.ru: последние новости
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