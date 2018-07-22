Печальное лицо — Sad Face от художника Алексея Илькаева появилось в Челябинске

В челябинском центре креативных индустрий SVOBODA2 на улице Свободы, 2 появилось огромное граффити с грустным лицом. Это изображение нарисовал известный пермский художник Алексей Илькаев. Sad Face (в переводе с англ. «печальное лицо») является своего рода «фирменным знаком» художника и впервые появился в его родной Перми семь лет назад. По словам автора, унылый человечек символизирует тяжесть бытия современного человека.

— Есть схожие черты с горожанами. Человек живет в рафинированных условиях и уже не радуется естественным природным явлениям, — отметил художник в беседе с корреспондентом 74.ru — Рисунок отражает тоску, утрату связи с абстрактным миром.

Вскоре после появления, изображение стало пользоваться сумасшедше популярностью: его начали печатать на футболках, копировать и рисовать на стенах, однажды Sad Face даже предстало на льду замерзшей Камы, а недавно Алексей изобразил лицо своего печального человечка на Берлинской стене.

Отметим, что в Челябинск Алексей Илькаев приехал на фестиваль городской среды «Всё просто», который в субботу открылся в центре SVOBODA2.