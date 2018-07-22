Ещё
Печальное лицо — Sad Face от художника Алексея Илькаева появилось в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Печальное лицо — Sad Face от художника Алексея Илькаева появилось в Челябинске 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В челябинском центре креативных индустрий SVOBODA2 на улице Свободы, 2 появилось огромное граффити с грустным лицом. Это изображение нарисовал известный пермский художник Алексей Илькаев. Sad Face (в переводе с англ. «печальное лицо») является своего рода «фирменным знаком» художника и впервые появился в его родной Перми семь лет назад. По словам автора, унылый человечек символизирует тяжесть бытия современного человека.
— Есть схожие черты с горожанами. Человек живет в рафинированных условиях и уже не радуется естественным природным явлениям, — отметил художник в беседе с корреспондентом 74.ru — Рисунок отражает тоску, утрату связи с абстрактным миром.
Вскоре после появления, изображение стало пользоваться сумасшедше популярностью: его начали печатать на футболках, копировать и рисовать на стенах, однажды Sad Face даже предстало на льду замерзшей Камы, а недавно Алексей изобразил лицо своего печального человечка на Берлинской стене.
Отметим, что в Челябинск Алексей Илькаев приехал на фестиваль городской среды «Всё просто», который в субботу открылся в центре SVOBODA2.
Хорошие новости: последние новости
Многоэтажный дом на Южном Урале украсил портрет Игоря Акинфеева Наши на ИННОПРОМе: что Челябинск привез с международной промышленной выставки В Челябинске откроется выставка мужской моды 18 века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»13
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР51
Названо самое популярное видео 90-х15
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение